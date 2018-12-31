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Sidney'de yılbaşı kutlamaları başladı

Avustralya'da uyku saatine hazırlanan çocuklar için kutlamalar 2 saat öncesinden start aldı.

Haber Merkezi | 31.12.2018 - 13:37..
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Yeni yılı kutlayan ilk ülkeler arasında bulunan Avustralya bu sene de güzel görüntülere sahne oldu.

Sidney'de yılbaşı kutlamaları başladı

AVUSTRALYALILAR GÜNLER ÖNCESİNDEN KAMP KURDU

Saatler öncesinde meydanlara, parklara ve sokaklara toplanan Avustralyalılar, adeta bu güzel organizasyonu izlemek için günler öncesinde kamp kurdu. Ancak yağan sağanak bile Avustralyalıları engellemeye yetmedi. Bulundukları yeri terk etmek istemeyen Avustralyalılar adeta yağmura direndi.

Sidney'de yılbaşı kutlamaları başladı İZLE

Sidney'de yılbaşı kutlamaları başladı

ÇOCUKLAR İÇİN ERKEN KUTLAMA

Ayrıca Avustralya hükümeti çocukları da unutmadı. Bu nedenle yeni yıl gösterileri 2 saat önceden başlatıldı.

Sidney'de yılbaşı kutlamaları başladı

Sidney'de yılbaşı kutlamaları başladı

Sidney'de yılbaşı kutlamaları başladı

Sidney'de yılbaşı kutlamaları başladı

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