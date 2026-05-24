Şifa diye sürdü, kabusa döndü! Kurbağa detoksuyla hayatını kaybetti

İngiltere’de yaşayan ve yakın zamanda kanser atlatan 40 yaşındaki yaşam koçu Kristian Trend, evinde ölü bulundu.

Trend'in, detoks tarzı bir "arınma" töreni kapsamında Kambo adlı uyuşturucuyu kullandığı bildirildi.

The Telegraph'a göre; Trend'in annesi Angie, "Kendini arındıracaktı, bana öyle demişti. Çok maneviyatçıydı. Çok vitamin alıyordu. Ama ne olduğunu bilmiyorum." dedi.

Araştırmalara göre kambo, dev yaprak kurbağasının kurutulmuş zehirli derisinden elde edilen mukustan yapılıyor.

AÇIK YARADAN KANA KARIŞIYOR

Amazon'da yaşayan dev yaprak kurbağasının kolları ve bacakları çubuklara bağlanıyor, bu süreçte büyük bir stres altına giren hayvan, savunma mekanizması olarak cildinde zehirli bir salgı üretiyor.

Kurbağa daha sonra doğaya geri bırakılırken, toplanan bu salgı kurutularak çamur kıvamına getiriliyor. Bu sırada kişilerin derileri sıcak çubuklarla yakılarak açık yaralar oluşturuluyor.

Ardından söz konusu zehir, doğrudan bu yaraların üzerine sürülerek hızlıca kana karışıyor.

Avustralya, Brezilya ve Şili gibi birçok ülkede yasaklanmış durumda, ancak İngiltere'de yasal olarak satın alınabiliyor.