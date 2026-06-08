Sıfır Atık Festivali'ne 1 milyondan fazla ziyaretçi katıldı

İstanbul dev organizasyona ev sahipliği yaptı...

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi, İstanbul’da gerçekleştirilen Sıfır Atık Haftası etkinlikleriyle bir kez daha ulusal ve uluslararası ölçekte güçlü bir karşılık buldu.

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

1-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul Valiliği himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı koordinasyonuyla İstanbul genelinde düzenlenen Sıfır Atık Haftası kapsamında gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu ve Sıfır Atık Festivali’nin değerlendirme toplantısı, İstanbul Valisi Davut Gül ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, İstanbul’un 39 ilçesinde bir hafta boyunca düzenlenen etkinliklerin çıktıları değerlendirilirken, sıfır atık vizyonunun önümüzdeki dönemde daha da ileri taşınmasına yönelik hedefler paylaşıldı.

"İSTANBUL’DA TARİHİ BİR HAFTAYA İMZA ATILDI"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Emine Erdoğan liderliğinde küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık girişiminin İstanbul’da tarihi bir haftaya imza attığını belirterek, "Valiliğimizle birlikte ilan ettiğimiz İstanbul Sıfır Atık Haftası, şehrimizin 39 ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Dün de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Sıfır Atık Forumu’nun kapanışını gerçekleştirdik. Sıfır Atık Forumu’na 183 ülkeden 5 binden fazla katılımcı iştirak etti ve forum, dünyanın en büyük sivil çevre ve iklim değişikliği buluşmalarından biri oldu" dedi.

"İSTANBUL KRİTERLERİ’Nİ DÜNYA İLE PAYLAŞACAĞIZ"

Sıfır Atık Forumu kapsamında yalnızca çevre meselelerinin değil, gıda güvenliği, açlık, kaynak verimliliği ve iklim adaleti gibi insanlığın ortak sorunlarının da ele alındığını vurgulayan Ağırbaş, “Dünyanın gerçek problemlerine dair çok önemli başlıklar masaya yatırıldı. Ayrıca 183 ülkenin imzasına açılacak İstanbul Deklarasyonu kaleme alındı. Bunun yanında sıfır atık alanında İstanbul kriterleri konusunda da önemli bir mutabakata varıldı. Önümüzdeki süreçte İstanbul kriterlerini dünya ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

"SIFIR ATIK FESTİVALİ’NE 1 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞIMIZ KATILDI"

İstanbul’un yalnızca bir forum merkezi değil, aynı zamanda toplumun her kesiminin sürece dahil olduğu büyük bir farkındalık sahası haline geldiğini belirten Ağırbaş, Sıfır Atık Festivali’nin gördüğü yoğun ilgiyi de değerlendirdi.

Ağırbaş, "Festivalimize 1 milyondan fazla vatandaşımız katıldı. Konserlerle, atölyelerle, sergilerle ve çeşitli etkinliklerle vatandaşlarımızla buluştuk. İstanbul’un enerjisini ve sahiplenme duygusunu yakından hissetmiş olduk. Bu ilgi, gelecekte gerçekleştireceğimiz çalışmalar için bizlere ilham verdi." dedi.

TAKSİM MEYDANI’NDAKİ SERGİYE DAVET

Taksim Meydanı’nda açılan “Sanayiden Tarıma Gıda İsrafı” sergisinin de büyük ilgi gördüğünü belirten Ağırbaş, “Sergimizi şu ana kadar 100 binden fazla vatandaşımız ziyaret etti. Ay sonuna kadar açık kalacak sergimizle toplumun farklı kesimlerini sıfır atık bilinci etrafında buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Sıfır atık çalışmalarının gelecek nesillere karşı ortak bir sorumluluk olduğunun altını çizen Ağırbaş, “Yaptığımız çalışmaların tamamı ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğine yöneliktir. Daha güçlü bir Türkiye inşa etmek istiyorsak çevre konularında hep birlikte çalışmak zorundayız. Dünyanın geleceği için alınacak önemli kararların şekillenmesinde İstanbul’un daha etkin rol üstlenmesini arzu ediyoruz. Bu doğrultuda Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayeleri ve liderlikleriyle İstanbul’u dünyanın sıfır atık başkenti yapma hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ağırbaş, konuşmasının sonunda Sıfır Atık Haftası’na katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederek, “16 milyon İstanbullu hemşehrimize, 86 milyon vatandaşımıza ve sıfır atık çalışmalarında bizlere liderlik eden Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca İstanbul Sıfır Atık Haftası, Sıfır Atık Festivali ve Sıfır Atık Forumu süreçlerinde ilk günden itibaren güçlü destek veren Sayın Valimiz Davut Gül’e teşekkür ediyorum. Kamu kurumlarımızdan güvenlik güçlerimize, öğretmenlerimizden öğrencilerimize kadar emeği geçen herkese minnettarız.” dedi.

"KURUMLARIMIZ VE VATANDAŞLARIMIZ BÜYÜK BİR SEFERBERLİK ÖRNEĞİ SERGİLEDİ"

İstanbul Valisi Davut Gül ise Sıfır Atık Haftası boyunca ortaya çıkan güçlü toplumsal sahiplenmenin önemine dikkat çekerek, "En büyük teşekkürlerden biri de basın mensuplarımızadır. Yapılan çalışmaların görünür hale gelmesinde sizlerin katkısı çok kıymetli oldu. 1-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul genelinde bin 500’ün üzerinde etkinlik gerçekleştirildi. Yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, kamu kurumlarımız ve vatandaşlarımız büyük bir seferberlik örneği sergiledi." dedi.

TÜRKİYE’NİN YUMUŞAK GÜCÜ, ÇEVRE DİPLOMASİSİNİN EN GÜÇLÜ ÖRNEKLERİNDEN BİRİ

Sıfır Atık Hareketi’nin bugün küresel ölçekte güçlü bir karşılık bulduğunu ifade eden Gül, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde başlayan bu hareket hem ülkemizde hem de dünyada kabul gördü. Türkiye’nin yumuşak gücünün ve çevre diplomasisinin en güçlü örneklerinden biri haline geldi. İnşallah bundan sonra da etkisini artırarak sürdürecektir" diye konuştu.

"FESTİVAL ALANI ADETA BİR BAYRAM YERİNE DÖNÜŞTÜ"

Sıfır Atık Forumu’nun uluslararası başarısına da değinen Gül, “183 ülkenin katıldığı forumu hep birlikte takip ettik. Bunun yanında vatandaşlarımızın büyük ilgi gösterdiği festival alanı adeta bir bayram yerine dönüştü. İstanbul’un her yaştan insanını aynı çatı altında buluşturan festival, çevre bilincini eğlence ve eğitimle bir araya getiren örnek bir organizasyon oldu” ifadelerini kullandı.

Festival alanının sıfır atık yaşam kültürünün uygulamalı olarak deneyimlendiği bir öğrenme merkezi işlevi gördüğünü vurgulayan Gül, “Her stantta vatandaşlarımızın günlük hayatlarında uygulayabilecekleri örnekler yer aldı. Atıkların ayrıştırıldığı, çevreye zarar verecek unsurların bulunmadığı ve sürdürülebilir yaşamın deneyimlendiği örnek bir sıfır atık köyü oluşturuldu. Bu yönüyle festival, özellikle çocuklar ve gençler için adeta ikinci bir okul niteliği taşıdı” dedi.

"ÖNEMLİ BİR BAŞARI ELDE EDİLDİ"

Ortaya çıkan başarının tüm paydaşların ortak emeği olduğunu belirten Gül, “Saygıdeğer Hanımefendi’nin ortaya koyduğu vizyon, Başkan Samed Ağırbaş ve Sıfır Atık Vakfımızın koordinasyonu ve tüm kurumlarımızın katkısıyla önemli bir başarı elde edildi. Bu başarı bizlere önümüzdeki yıllar için daha büyük hedefler koyma sorumluluğu da yüklüyor. Gelecek yıl daha kapsayıcı, daha güçlü ve daha geniş katılımlı bir organizasyonu nasıl gerçekleştirebileceğimizi şimdiden değerlendirmeye başladık” diye konuştu.

Vali Gül, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonuyla sıfır atık hikâyesini daha ileri taşıyacağımıza inanıyorum. Bu süreçte emeği geçen görünmeyen kahramanlara, polislerimize, öğretmenlerimize, kamu görevlilerimize, gönüllülerimize ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

"TÜRKİYE’NİN ÖNCÜ ROLÜNÜ GÜÇLENDİREN BİR KİLOMETRE TAŞI"

1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası boyunca gerçekleştirilen forumlar, paneller, sergiler, eğitim faaliyetleri ve festival etkinlikleriyle İstanbul, sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması konusunda önemli bir örnek ortaya koyarken; Emine Erdoğan'ın öncülüğünde büyüyen Sıfır Atık Hareketi de küresel çevre diplomasisinin en güçlü platformlarından biri olma niteliğini bir kez daha pekiştirdi.

İstanbul’da ortaya konulan bu güçlü birliktelik ve toplumsal sahiplenme, Türkiye’nin sıfır atık alanındaki öncü rolünü daha da güçlendiren önemli bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçti.