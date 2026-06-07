Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi ile çevresel sorunlara geri dönüşüm odaklı çözümler bulunuyor, bunlar küresel bir harekete dönüşüyor.

90 milyon tonu aşkın atık ekonomiye kazandırılırken, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeği düzenlendi.

Yemeğe, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da katıldı.

Samed Ağırbaş, gala yemeğinde bir konuşma gerçekleştirdi.

"GÜÇLÜ BİR ORTAK İRADEYİ ORTAYA KOYMANIN MEMNUNİYETİNİ YAŞIYORUZ"

Ağırbaş, önemli bir çalışmayı nihayete erdirdiklerini vurgulayarak "Üç gün önce; ortak sorunlarımızı, ortak sorumluluklarımızı ve ortak geleceğimizi konuşmak üzere bir araya gelmiştik.

Bugün ise yalnızca bir forumu tamamlamanın değil; aynı zamanda güçlü bir ortak iradeyi ortaya koymuş olmanın memnuniyetini yaşıyoruz." diye konuştu.

"KÜRESEL BİR VİZYON"

Ağırbaş, konuşmasında bugün yalnızca bir forumu tamamlamanın değil, aynı zamanda güçlü bir ortak iradeyi ortaya koymuş olmanın memnuniyetini yaşadıklarını ifade ederek, "183 ülkeden 5 binden fazla katılımcının yer aldığı bu büyük buluşma, sıfır atık yaklaşımının artık yalnızca bir çevre politikası değil, insanlığın ortak geleceğine ilişkin küresel bir vizyon haline geldiğini bir kez daha göstermiştir." dedi.

"İYİLİK VE SORUMLULUK HAREKETİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası platformlarda kararlılıkla dile getirdiği "daha adil bir dünya" vizyonunun, ahlakı, adaleti, vicdanı ve ortak sorumluluğu merkeze alan yaklaşımıyla, çalışmalarına ilham verdiğini dile getiren Ağırbaş, "Saygıdeğer Hanımefendinin liderliğinde yürüyen sıfır atık hareketi ise bugün ülkemizden dünyaya uzanan güçlü bir iyilik ve sorumluluk hareketine dönüşmüştür.

"SIFIR ATIK İSTANBUL KRİTERLERİ ORTAK BİR VİZYONU ORTAYA KOYMAKTADIR"

Bugün kamuoyuyla paylaştığımız sıfır atık İstanbul kriterleri, kaynakların korunması, israfın önlenmesi ve sürdürülebilir kalkınma konusunda ortak bir vizyonu ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

"DEĞERLİ KATKILAR SAĞLAYACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUZ"

Ağırbaş, bu çerçevenin küresel çevre politikalarına katkı sunacak önemli bir referans oluşturacağına inandıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Aynı zamanda burada oluşan ortak iradenin özellikle COP 31 başta olmak üzere uluslararası süreçlere değerli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi daha güçlü yarınlarda buluşturmak için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza, sıfır atık hareketini küresel bir iyilik hareketine dönüştüren Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye, forumumuza katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara, değerli katılımcılara ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum."

FESTİVAL BUGÜN SONA ERECEK

Bu yıl ilki düzenlenen "Sıfır Atık Festivali", Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle ziyaretçilerini ağırlayan festival, bugün sona erecek.