Sıfır Atık Vakfı ile T3 Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sıfır Atık Vakfı arasında sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam bilincinin teknoloji destekli yaklaşımlarla güçlendirilmesini hedefleyen iş birliği protokolü imzalandı.

Üsküdar'daki Sıfır Atık Vakfı merkezinde düzenlenen törende protokole T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş imzaları attı.

PROTOKOLÜN HEDEFLERİ

Protokolün hedefleri arasında genç nesillerin hem sürdürülebilir yaşam kültürünü benimseyen hem de teknolojiye hakim yetişmesine destek vermek hedefleniyor.

İki vakıf arasındaki iş birliği çerçevesinde; çevre bilinci ve sıfır atık uygulamalarının teknoloji eğitimleri, festivaller, atölyeler ve bilim merkezlerine entegre edilmesi ve ortak eğitim programları hazırlanması planlanıyor.

"ARTIK ÇOCUKLAR SIFIR ATIĞI BİLİYOR"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da Ensonhaber'e şunları söyledi:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde sıfır atığı bir farkındalıktan öte bir kültür haline getirmek istiyoruz. Farkındalık geçici ama kültür kalıcı. Kültür inşa etmek medeniyet inşa etmektir.

Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte sıfır atık çalışmalarını müfredatımıza koyduk. Buraya günde 300 çocuk geliyor ve eğitimler alıyor. Artık gelen çocuklar sıfır atığı, israfı biliyorlar. Plastik matara kullanımından vazgeçiyorlar.

T3 Vakfı ile iş birliği protokolü imzaladık. T3 Vakfı gençlerin teknolojiyle buluşmasına imkan sağlayan önemli bir vakıf. Vakfın kurucusu Selçuk Bayraktar ve Başkanı Elvan Hanım'a teşekkür ediyorum.

Biz de Sıfır Atık Vakfı olarak T3 Vakfı'yla beraber artık teknoloji hususuna gireceğiz. Farklı alanlarda beraber çalışacağız. Sıfır Atık Forumu'nda beraber çalışacağız. Bu yıl ülkemiz COP 31'e evsahipliği yapacak. Bu kapsamda T3 Vakfı'yla beraber çalışacağız."

"SIFIR ATIK HAREKETİ DÜNYAYA MAL OLDU"

"Bu topraklardan çıkan sıfır atık hareketi artık dünyaya mal oldu. Dünyanın her ülkesinde sıfır atık hareketini görebiliyorsunuz.

Geçtiğimiz günlerde G7 toplantısında sıfır atık çalışmalarını anlattık. Neyi nasıl yaparlarsa başarılı olabileceklerini anlattık.

Önümüzdeki süreçte hem ulusal hem uluslararası işbirlikleriyle sıfır atık hareketini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Dünyaya kalıcı eserler bırakmak istiyoruz."

"SIFIR ATIK FORUMU'NA 150 ÜLKEDEN KATILIM OLACAK"

"Önümüzdeki ay üç farklı etkinlik var. 1-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul Sıfır Atık Haftası gerçekleşecek. İstanbul Valimiz liderliğinde, Sıfır Atık Vakfı'nın koordinesinde gerçekleştireceğiz. Valimiz Davut Gül'e de teşekkür ediyoruz.

Şu ana kadar kurumlarımızdan, okullarımızdan, STK'lardan binin üzerinde etkinlik başvurusu aldık. 1-7 Haziran arasında İstanbul'un 39 ilçesinde binin üzerinde etkinlik olacak.

5-7 Haziran arasında geçen yıl ilkini yaptığımız Sıfır Atık Forumu'nun ikincisini düzenleyeceğiz. Bu yıl 150'den fazla ülkeden 5 binin üzerinde misafir ağırlayacağız.

Ve yine İstanbul'da Sıfır Atık Festivali'ni yapıyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'yla birlikte düzenleyeceğiz. Ana temamız enerji verimliliği olacak. Oraya da 1 milyondan fazla İstanbulluyu bekliyoruz. Farklı illerden insanların da gelmesini öngörüyoruz.

Çok yakın zamanda hepsinin detaylarını duyuracağız. Vatandaşlarımızdan bizleri yakından takip etmelerini istirham ediyorum."

"HEDEFİMİZ KÜLTÜR OLUŞTURMAK"

Elvan Kuzucu Hıdır, törenin ardından Ensonhaber'e konuştu. Hıdır, şunları söyledi.

"T3 Vakfı olarak ana gayemiz gençlerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturmak. Teknolojinin sadece elitist bir grup tarafından değil toplumun tüm kesimlerince sahiplenildiği, herkesin teknolojiyi hayatının parçası haline getirebilecek projeler hayata geçirmeye çalışıyoruz.

Hem gençlerimizde hem toplumun genelinde bir güven inşası sağladığımızı düşünüyorum. Ülkemizdeki gençlerde, 'Biz de teknoloji geliştirebiliriz, ihraç edebiliriz' özgüvenini gerçekleştirebildiysek aslında sıfır atık kapsamındaki tüm bu çalışmaların da sadece farkındalık kazanma düzeyinde değil teknolojinin toplumun tamamında bir kültür haline dönüşmesi gerektiğine inanıyoruz.

Tüm çalışmalarımızda, Teknofest'lerde, bilim merkezlerimizde gençlerin yalnızca kendileri için değil önce ülkemiz, sonra kardeş coğrafyalar ve dünyanın iyiliği için bu teknolojiyi kullanmasını ve geliştirmesini hedefleriyoruz. Gençleri sorumluluk bilinciyle yetiştirmeye gayret ediyoruz."

"SIFIR ATIK HAREKETİNİ DESTEKLEYECEĞİZ"

"Çevre, sürdürülebilirlik gibi alanlarda gençlere farkındalık kazandırmaya gayret ediyoruz. Bu zamana kadar bu alanda Teknofest'te birçok yarışma düzenledik. Gençler iklim problemleri, geri dönüşüm problemleriyle ilgili birçok proje hayata geçirdi. Onlarca girişimimiz var.

Sıfır Atık Vakfı'yla yürüteceğimiz çalışmalarda bunun daha da yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Gençlerimizi bu kapsamda çalışan uluslararası platformlarla bir araya getirmek istiyoruz.

Önümüzdeki dönemde Sıfır Atık Forumu, Sıfır Atık Festivali ve COP 31 gibi küresel ölçekte önemli organizasyonlara İstanbul'da ve Antalya'da evsahipliği yapacağız. Bu çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz."