Sıfır Atık Vakfı'ndan 'Yarın için beklemede bırakma, tamamen kapat' sloganıyla tasarruf çağrısı

Sıfır Atık Vakfı, sıfır atık vizyonunu güçlendirmek ve iklim eylemini sahada somut sonuçlara dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sıfır Atık Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı, Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017 yılında başlatılan ve bugün uluslararası ölçekte çevre politikalarına yön veren bir sürdürülebilirlik hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi, doğal kaynakların korunması, israfın önlenmesi ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedefiyle büyümeye devam ediyor.

YARIN İÇİN BEKLEMEDE BIRAKMA, TAMAMEN KAPAT

Bu vizyon doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla "Yarın için beklemede bırakma, tamamen kapat" sloganıyla önemli bir çağrıda bulundu.

Evlerde, ofislerde ve iş yerlerinde kullanılan elektronik cihazlar kapatılmış gibi görünse de enerji tüketmeye devam ediyor.

BEKLEME MODU HEM EKONOMİK HEM DE ÇEVRESEL AÇIDAN ÖNEMLİ KAYIPLARA YOL AÇIYOR

Uzmanlar, televizyonlardan bilgisayarlara, oyun konsollarından modemlere kadar birçok cihazın "stand-by" (bekleme) modunda bırakılmasının hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli kayıplara yol açtığına dikkati çekti.

Araştırmalar, dünya genelinde elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 5 ila 10'unun yalnızca bekleme modunda çalışan cihazlardan kaynaklandığını ortaya koydu.

CİHAZLAR BEKLEME MODUNDA ENERJİ ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR

Görünürde küçük gibi duran bu tüketim, milyonlarca hanede bir araya geldiğinde ciddi bir enerji israfına dönüşüyor.

Birçok elektronik cihaz, uzaktan kumanda sinyalini algılayabilmek, internet bağlantısını sürdürebilmek veya hızlı açılabilmek için bekleme modunda enerji çekmeye devam ediyor.

ENERJİ ÇEKEN BAŞLICA CİHAZLAR

Televizyonlar, uydu alıcıları, modemler, ses sistemleri, yazıcılar, kahve makineleri ve şarj cihazları, bu tüketimin başlıca kaynakları arasında yer alıyor.

Uluslararası enerji kuruluşlarının verilerine göre, gelişmiş ülkelerde bir hanenin yıllık elektrik tüketiminin ortalama yüzde 5 ila 12'si bekleme modundaki cihazlardan kaynaklanabiliyor.

GEREKSİZ ENERJİ TÜKETİMİ

Bu oran, hane başına yılda onlarca hatta yüzlerce kilovatsaatlik gereksiz enerji tüketimi anlamına geliyor.

Enerji uzmanları, özellikle kullanılmayan elektronik cihazların tamamen kapatılması veya prizden çekilmesinin enerji tasarrufunda önemli bir fark oluşturduğunu belirtti.

BEKLEME MODUNDA ÇALIŞAN CİHAZLARIN ELEKTRİK TÜKETİMİ

Uluslararası araştırmalara göre bekleme modunda çalışan cihazların dünya genelindeki yıllık elektrik tüketimi, yüz milyarlarca kilovatsaati buluyor.

Bu miktar, bazı ülkelerin toplam yıllık elektrik tüketimine eş değer seviyelere ulaşabiliyor.

BİREYSEL DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ

Bekleme modundan kaynaklanan enerji tüketimi nedeniyle her yıl, milyonlarca ton karbondioksit eş değeri sera gazı atmosfere salınıyor.

Uzmanlar, enerji verimliliği hedeflerine ulaşılabilmesi için bireysel davranış değişikliklerinin de büyük önem taşıdığını vurguluyor.

MODEMLER 24 SAAT ENERJİ TÜKETİYOR

Evlerde sürekli çalışır durumda bırakılan modemler, internet yönlendiricileri ve dijital kutular günün 24 saati enerji tüketiyor.

Özellikle gece saatlerinde kullanılmayan cihazların açık bırakılması, gereksiz enerji kullanımını artırıyor.

ENERJİ YÜKÜ

Ayrıca prizde unutulan telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar şarj cihazları da cihaz bağlı olmasa bile elektrik çekmeye devam edebiliyor. Tek başına düşük görünen bu tüketim, milyonlarca kullanıcı düşünüldüğünde önemli bir enerji yükü oluşturuyor.

Enerji verimliliği uzmanları, bekleme modundaki enerji kayıplarını azaltmak için çeşitli önerilerde bulunuyor.

ENERJİ KAYIPLARINI AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER

Kullanılmayan elektronik cihazların tamamen kapatılması, gece saatlerinde televizyon, oyun konsolu ve ses sistemlerinin fişinin çekilmesi, çoklu priz anahtarı kullanarak birden fazla cihazın tek hareketle kapatılması, şarj cihazlarının kullanım sonrası prizden çıkarılması, enerji verimli ürünlerin tercih edilmesi ve akıllı priz sistemleriyle gereksiz tüketimin kontrol altına alınması bu öneriler arasında yer alıyor.

Uzmanlara göre bir evde bekleme modunda bırakılan cihazların tamamen kapatılmasıyla yıllık elektrik tüketiminde hissedilir bir düşüş sağlanabilir.

Bu durum yalnızca elektrik faturalarını azaltmakla kalmıyor, enerji üretiminden kaynaklanan karbon emisyonlarının da düşürülmesine katkı sunuyor.

"KULLANMADIĞINIZ CİHAZLARI BEKLEMEDE BIRAKMAYIN, TAMAMEN KAPATIN"

Enerji verimliliğinin iklim değişikliğiyle mücadelede en etkili araçlardan biri olduğuna dikkat çeken uzmanlar, "Kullanmadığınız cihazları beklemede bırakmayın, tamamen kapatın" çağrısında bulunuyor.

"BEKLEME MODUNDA BIRAKILAN CİHAZLAR ENERJİ TÜKETİMİNE NEDEN OLUYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, enerji tasarrufunun sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlayan Sıfır Atık Hareketi, bugün atık yönetiminin ötesinde, kaynakların verimli kullanılmasını, israfın önlenmesini ve sürdürülebilir yaşam kültürünü merkeze alan küresel bir dönüşüm hareketidir. Enerji de en kıymetli doğal kaynaklarımızdan biridir. Bekleme modunda bırakılan elektronik cihazlar fark edilmeyen ancak sürekli devam eden bir enerji tüketimine neden oluyor. Oysa kullanılmayan bir cihazı tamamen kapatmak hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sunuyor. Sıfır Atık kültürü, tüketirken düşünmeyi, ihtiyaç kadar kullanmayı ve sahip olduğumuz her kaynağı gelecek nesillerin emaneti olarak görmeyi gerektiriyor. İsrafın olmadığı yerde bereket, tasarrufun olduğu yerde sürdürülebilirlik vardır. Enerji verimliliği de bu kültürün en güçlü uygulama alanlarından biridir. Her bireyin göstereceği küçük hassasiyet, ülkemizin enerji verimliliği hedeflerine, iklim değişikliğiyle mücadeleye ve daha yaşanabilir bir dünyanın inşasına önemli katkılar sağlayacaktır."

GELECEK NESİLLERE KARŞI ORTAK SORUMLULUK

Samed Ağırbaş, enerji tasarrufunun çevresel bir tercih olmanın ötesinde, gelecek nesillere karşı ortak bir sorumluluk olduğunun altını çizerek, "Yarın için beklemede bırakma, tamamen kapat" çağrısında bulundu.