Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi G7 gündeminde: Sıfır Atık Vakfı’ndan kritik temaslar

Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu ve himayelerinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, 4 Mayıs’ta Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen G7 toplantıları kapsamında, gün boyunca üst düzey isimlerle kritik ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerde; sıfır atık, döngüsel ekonomi, metan emisyonlarının azaltımı ve iklim finansmanı başlıklarında COP31 sürecine yönelik somut iş birliği alanları ele alındı.

G7 bünyesinde düzenlenen toplantılara konuşmacı olarak katılan Ağırbaş, Fransa Eski Başbakanı Laurent Fabius ile de bir araya geldi.

ALMANYA İLE STRATEJİK COP31 VE İKLİM EYLEMİ DİYALOĞU

Almanya Federal Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İklim Eylemi Genel Direktörü Dr. Heike Henn ile gerçekleştirilen görüşmede, sıfır atık ve döngüsel ekonomi çözümlerinin COP31 sürecine entegrasyonu ele alındı.

Ağırbaş “Görüşmemizde, COP31 sürecinde sıfır atık ve döngüsel ekonomi çözümlerinin oynayacağı kritik rolü paylaştık. İklim Eylem Ajandası’nın güçlendirilmesi, sahadaki toplulukların ve sivil toplum kuruluşlarının daha görünür kılınması noktasında yürüteceğimiz iş birliği fırsatlarını değerlendirdik.” değerlendirmesinde bulundu.

"İKLİM EYLEMİ, BİLİMSEL BİLGİ VE SAHA UYGULAMALARININ KESİŞİMİYLE ANLAM KAZANIR"

Birleşik Krallık Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanlığı Baş Bilimsel Danışmanı ve Cambridge Net Zero Direktörü Prof. Emily Shuckburgh ile yapılan görüşmede ise, iklim biliminin toplumsal etkiyle buluşturulması ve akademik ağların COP31 sürecine entegrasyonu ele alındı.

Ağırbaş, “İklim Eylemi çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmaları ve COP31 sürecine dair değerlendirmelerimizi paylaştık. Özellikle üniversitelerin iklim eylemi projelerimize sunabileceği katkılar ve döngüsel ekonomi çözümlerinin bilimsel temellerle güçlendirilmesi hususunda stratejik iş birliği fırsatlarını değerlendirdik.

Uluslararası platformlarda sıfır atık vizyonumuzu güçlendirecek adımları ve ortak çalışma zeminlerini değerlendirmeye devam ediyoruz.” mesajını verdi.

AVRUPA İKLİM VAKFI İLE KÜRESEL POLİTİKA VE ETKİ TEMASI

Avrupa İklim Vakfı CEO’su Laurence Tubiana ile gerçekleştirilen görüşmede Paris Anlaşması sonrası küresel iklim politikalarının seyri ve COP31 öncelikleri değerlendirildi.

Samed Ağırbaş, iş birliğinin önemine vurgu yaparak, “COP31 yolunda sıfır atık, döngüsel ekonomi ve Eylem Ajandası önceliklerimizi paylaşarak; hayırseverlik sektörü ile akademik ağların çözüm odaklı projelerimize sunabileceği katkıları ele aldık. Emine Erdoğan'nın liderliğinde ortaya koyduğumuz Sıfır atık vizyonumuzu uluslararası düzeye taşımaya, çözüm odaklı ortaklıklarımızı güçlendirmeye kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Global Methane Hub CEO’su Marcelo Mena ile emisyon azaltımı stratejilerini değerlendiren Ağırbaş, “COP31 yol haritamız çerçevesinde, metan emisyonlarına yönelik teknik çözümlerin yanı sıra iklim bilincinin yaygınlaştırılmasına dair önceliklerimize değindik. Ortak evimiz dünya için uluslararası paydaşlarımızla vizyon birliği içinde hareket etmeye ve etkili adımlar atmaya devam ediyoruz.” dedi.

"SIFIR ATIK YAKLAŞIMIMIZ KAPSAYICI BİR İCRA MEKANİZMASI"

G7 bünyesinde düzenlenen Atıklardan Metan Üretimi Toplantısı’nda, sıfır atık vizyonunu odak noktasına alan bir konuşma yapan Ağırbaş, “Atıkların ve gıda kayıplarının dünyaya verdiği zararı önlemeyi, daha iyi bir yaşam için en önemli görevimiz olarak görüyoruz. Bu nedenle, gıdamıza ve çevremize sahip çıkmayı COP31’deki en büyük önceliğimiz haline getirdik. Sıfır atık yaklaşımımız sadece bir süreç sonu yönetimi değil; gıda israfının önlenmesinden sistemin yeniden tasarlanmasına kadar uzanan kapsayıcı bir icra mekanizmasıdır.” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı İklim ve Çevre Danışmanı Benoit Faraco ile bir araya gelen Ağırbaş, “Görüşmemizde COP31 yolundaki stratejik hazırlıklarımızı ve sıfır atık vizyonumuzun uluslararası iklim politikalarındaki yerini ele aldık.

Ortak evimiz dünya için çözüm odaklı diplomatik temaslarımızı ve iş birliği zeminlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz.” diye konuştu.

"YEŞİL DÖNÜŞÜM SADECE BİR GEREKLİLİK DEĞİL, GÜÇLÜ BİR EKONOMİK TERCİH"

konuşmasını gerçekleştirdi. Ağırbaş, “COP31 yolunda uluslararası iklim ajandası ile günlük yaşam arasında köprü olma irademizi vurguladık. İklim krizinin mülteci nüfusu gibi kırılgan gruplar üzerindeki etkilerine dikkat çekerek; yeşil dönüşümün sadece bir gereklilik değil, güçlü bir ekonomik tercih olduğunu belirttik.

Enerjiden gıda güvenliğine kadar yürüttüğümüz projeleri uluslararası ölçekte birleştirerek, vaatleri gerçek değişime dönüştürmeye kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

FRANSA'DAKİ TÜRK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE BULUŞMA

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Paris’teki G7 programları ve ikili görüşmelerin ardından Fransa’daki Türk Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda COP31 yolunda yürütülen çalışmalar ve sıfır atık vizyonunun toplumsal katılım ayağı istişare edildi. Ağırbaş, “Sivil toplumun gücünü ortak evimiz Dünya’nın geleceği için birleştirmeye ve uluslararası çözüm ortaklıklarımız güçlendirmeye devam ediyoruz.” dedi.

PARİS'TE COP31 SÜRECİNE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ ZEMİNİ OLUŞTURACAK DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş tarafından gerçekleştirilen bu yoğun diplomasi trafiği, COP31 sürecine yönelik güçlü bir uluslararası iş birliği zemini oluşturdu.

Görüşmelerde; sıfır atık ve döngüsel ekonomi çözümlerinin küresel ölçekte yaygınlaştırılması, atık ve gıda kaynaklı metan emisyonlarının azaltılması, iklim finansmanının güçlendirilmesi, akademi, yerel yönetimler ve uluslararası kuruluşların daha etkin rol alması gibi başlıklar gündeme getirildi.

Gerçekleştirilen üst düzey temaslarda; COP31’e giden süreçte önceliğin; taahhütleri somut, ölçülebilir ve insan hayatına doğrudan dokunan sonuçlara dönüştürmek olduğu mesajı verildi.