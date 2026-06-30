Sıfır Atık Vizyonu'nda yeni aşama: DOA makineleri 81 ilde faaliyete geçiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz itibarıyla “DOA” logolu ürünlerde depozito uygulamasının 81 ilde başlayacağını açıkladı.

Yeni sistem kapsamında vatandaşlar, belirlenen ürünleri depozito iade noktalarına teslim ederek ürün başına 1 lira geri alabilecek.

DOA LOGOLU ÜRÜNLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜNDE 1 LİRA İADE

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi’nin 1 Temmuz itibarıyla zincir marketler, restoranlar, kafeler, hastaneler ve alışveriş merkezleri başta olmak üzere birçok noktada devreye alınacağını, 4 Haziran 2026 tarihli röportajında duyurmuştu.

Vatandaşların artık pet, cam, metal ve karton ambalajları çöp olarak görmeyeceğini ifade eden Kurum, DOA logosu taşıyan ürünlerin sisteme dahil olduğunu söyledi. Kurum, bu ürünlerin depozito iade makinelerine bırakılması halinde ürün başına 1 liranın kullanıcıların e-cüzdanlarına yükleneceğini, istenmesi halinde anlaşmalı bankalardan nakit çekilebileceğini veya marketlerde harcanabileceğini aktardı.

PİLOT UYGULAMA 81 İL GENELİNDE UYGULAMAYA GİRİYOR

Haziran ayındaki röportajında pilot uygulamanın daha önce Kızılcahamam ve Sakarya dahil 7 bölgede yürütüldüğünü hatırlatan Kurum, pilot süreçte ürün başına 25 kuruş ödeme yapıldığını, yeni sistemle birlikte bu tutarın 1 liraya çıkarıldığını kaydetmişti.

1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla uygulama 81 ilin tamamına yayılırken, DOA logolu ambalajların geri dönüştürülmesinde ürün başı 1 lira iade alınabilecek.

BAKAN KURUM'DAN "AL, KULLAN, DÖNÜŞTÜR" MESAJI

Sosyal medya hesabından projenin 81 ilde uygulamaya alınacağıyla ilgili bir paylaşım yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Al, kullan, dönüştür. Saygıdeğer Hanımefendi Emine Erdoğan’ın himayeleriyle büyüyen, sınırları aşan projemiz Sıfır Atık’ta yarın yeni aşamaya geçiyoruz." dedi.

Kurum paylaşımında, ambalajların çöpe değil, DOA makileri ile doğaya geri kazandırılacağına vurgu yaptı.