Sıfır kilometre araç kalmadı, 2019 model araçlar tükendi

Türkiye genelinde otomobil firmaları ve bayiler 2019 yılında ekonomik daralma yaşanacağını öngörürken, durum tersi çıktı.

2019 yılı bitmeden piyasada, sıfır model araç kalmadı.

SIFIR KİLOMETRE ARAÇ KALMADI

Türkiye’de kişi başına en fazla aracın düştüğü illerin başında gelen Aydın’da, tüm marka ve modeller için sıfır kilometre araçların tükendiği bildirildi. Durumun Türkiye genelinde aynı olduğunu ve şu anda elde sıfır kilometre araç olmadığı için gelen talepleri sıraya aldıklarını belirten özel bir otomobil firmasının Genel Müdürü Tekin Ak, “2019 yılı aralık ayına kadar son 3 ayda sipariş üzerine bayiye araç geldi. Faizlerin düşmesi ve hurda araç teşviki otomotiv sektörünü canlandırdı.” dedi.

"TÜRKİYE NÜFUSUNA GÖRE PAZARIN BÜYÜMESİ GEREKİYOR"

Teşviklerin devam etmesini beklediklerini dile getiren Ak, "2019 yılında Türkiye’de 350 bin araç satışı bekleniyordu. Firmalar da 2019 yılı için buna göre aksiyon aldı. Ancak yıl içindeki sıfır kilometre araç satışı 450 bin bandına dayandı. Bu nedenle elde araç kalmadı. Pazarın son 3 ayındaki talep artışı öngörülemeyen bir artış idi. 2019 yılında 350 bin satış olarak öngörülen talebin, 2020 yılı için 600-650 bin olması bekleniyor. Türkiye nüfusuna göre otomotiv pazarının büyümesi lazım ve bu da öngörülüyor.” şeklinde konuştu.

İSİM YAZDIRIP, SIRAYA GİRİYORLAR

Şu anda sıfır kilometre araç almak isteyenlerin isimlerini yazdırıp sıraya girdiğini belirten Ak, faizlerin düşmesinin yanı sıra 16 yaş ve üzeri araçlarda uygulanan hurda teşvikinin yollardaki can ve mal güvenliğinden, ekonomiye hatta çevrenin korunmasına kadar pek çok olumlu yönünün bulunduğunu dile getirdi.