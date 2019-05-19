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Samsun'da sığ suda sıkışan yunus botla kurtarıldı

Yat limanının sığ bölümünde kalan yunus, itfaiye ekiplerince bota alınarak açık denizde yeniden suya bırakıldı

AA | 19.05.2019 - 15:20..
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Atakum ilçesinde yat limanın sığ bölümününde sıkışan yunus, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kurupelit Yat Limanı'nda dalgalar nedeniyle biriken kum yığınları, suyun sığlaşmasına neden oldu.

ÖLMEK ÜZERE OLAN YUNUSU KURTARDILAR

Sığ suda kum birikintilerinin üzerinde sıkışan ve ölmek üzere olan yunusu görenler, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına haber verdi.

Bunun üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bölgede eğitim dalışı yapan itfaiye dalgıçları, yunusun bulunduğu alana yönlendirildi.

Samsun'da sığ suda sıkışan yunus botla kurtarıldı

BOTA ÇIKARIP, YENİDEN SUYA BIRAKTILAR

Dalgıçlar, bir süre uğraştıktan sonra yunusu kum yığınlarının üzerinden bota almayı başardı.

Botla 3 kilometre açığa götürülen yunus, yeniden suya bırakıldı.

Samsun'da sığ suda sıkışan yunus botla kurtarıldı

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