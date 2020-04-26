İstanbul'un Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam yaptıkları denetimler sırasında durdurdukları Sertan İ.'nin izin belgesi olmadığını gördü.

Sertan İ., su ve sigara almak için dışarı çıktığını söyledi.

POLİSE TEPKİ GÖSTERDİ

Polisler ise su satıcılarının evlere servis yaptığını, sigara almak için dışarı çıkılamayacağını belirterek, cezai işlem uygulayacaklarını bildirdi

Sertan İ., “Bu nasıl insanlıktır, su ve sigara almaya çıktım diye ceza kesiyorsunuz.” diye bağırdı.

Sigara almaya çıktığını söyleyen sürücüye ceza VİDEO

YOKLAMA KAÇAĞI ÇIKTI

Yapılan sorgulamada yoklama kaçağı da çıkan Sertan İ., işlemlerin yapılmasını beklerken, yanlarından geçen emniyete ait olduğunu bilmediği sivil plakalı otomobilin durdurulmamadığını gerekçe göstererek cep telefonuyla çekime başladı.

"NEDEN HER ARACI DURDURMUYORSUNUZ?"

Sürücü “Neden geçen her aracı durdurup kontrol etmiyorsunuz? Bunun için sizi çekiyorum.” dedi.

Trafik memurları, görevlerini yaparken, hakarete maruz kaldıklarını belirterek, sürücü hakkında şikayetçi oldu. Sürücü, polis merkezine götürüldü.

CEZADAN YIRTAMAYAN BİR BAŞKA SÜRÜCÜ

Denetimler sırasında durdurulan Can Ahmet B. de yanında izin belgesi ve sürücü belgesi bulunmadığını söyledi. Sürücü, diyabet hastası olduğunu, Beylikdüzü’nden Avcılar’a ilaç almak için geldiğini belirtti. Kimlik numarasından sürücü belgesi bulunduğu anlaşılan genç, babasının kendisinin yerine dışarı çıkarak ilacını almak istediğini söyledi ancak hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulandı.