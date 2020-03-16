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Sigara içenler için koronavirüs tehlikesi

Sağlık açısından büyük tehdit oluşturan sigara, koronavirüs salgınında da ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Buna göre sigara içenlerin virüs kapma olasılığı 14 kat daha fazla...

Haber Merkezi | 16.03.2020 - 15:35..
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Sigara içenler için koronavirüs tehlikesi

Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsten en çok etkilenen kesim kronik hastalıkları olanlar ile sigara içenler…

Her iki durumda da salgın hem çok hızlı gelişiyor hem de ölüm riski taşıyor…

Uzmanlara göre sigara içenlerin bu hastalığa yakalanması fazlasıyla tehlikeli… Sigara içilmesiyle normal seyrinden 14 kat daha fazla etki gösteren salgından, sigarayı azaltarak da kurtuluş olmuyor.

DERHAL BIRAKILMASI GEREKİYOR

Koronavirüsün solunum yollarını etkileyen bir hastalık olduğu dikkate alınınca, ağır vakalarda solunum yetmezliği ve akciğer organ yetmezliği gelişiyor.

Sigara içenlerin akciğerlerinde, içilen sigara miktarı ve süresine göre değişken olmakla birlikte hasar gelişiyor ve hastalığın sigara içenlerde daha ağır seyretmesine neden oluyor.

Sigarayı azaltmak ise bu riski azaltmıyor. Bilimsel çalışmalar sigara bırakma ne kadar erken gerçekleşirse, sigarayla ilişkili hastalık riskinin de o kadar azaldığı görülüyor.

Sigara içenler için koronavirüs tehlikesi

YEŞİLAY’DAN UYARI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde sigarayla mücadele kurumu Yeşilay’dan da konuya ilişkin bir açıklama yapılmıştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Tütün dumanı ve elektronik sigaralarda solunan aerosolü, bağışıklık sistemini baskılayarak fonksiyonlarını bozuyor. Bu nedenle dumana maruz kalmak, akut ve kronik hastalıklara neden oluyor. Ayrıca duman akciğerde öksürük refleksini bloke ederek, ciddi enfeksiyonlara yol açabilen virüs ve bakterilerin solunum yolları ve akciğerde tutunmasını kolaylaştırıyor. Koronavirüsün vücudu yıktığı organ akciğer olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle koronavirüse karşı alınacak önlemlerin başında tütün ürünleri ve elektronik sigara kullanımına son vermek geliyor."

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