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Sığınmacılar, Avrupa'ya geçmek için bekliyor

Sığınmacılar, Yunanistan'ın sert müdahaleleri yanında bugünden itibaren soğuk havayla da mücadele etmek zorunda kalacak.

AA | 15.03.2020 - 09:44..
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Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri 17. gününde sürüyor.

Edirne'ye gelen sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele devam ediyor.

UMUTLU BEKLEYİŞ

En çok nehir geçişlerini kullanan sığınmacılardan bazılarının ise Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi sürüyor.

Geceyi buralarda kurdukları çadırlarda geçiren 10 binin üzerinde sığınmacı, zor şartlarda mücadele veriyor.

Sığınmacılar, Avrupa'ya geçmek için bekliyor

SOĞUKLA DA MÜCADELE EDECEKLER

Yunanistan'ın tazyikli su, gaz ve mermisiyle mücadele eden sığınmacılar, bugünden itibaren soğukla da mücadele etmek zorunda kalacak.

Bahar günleri, yerini Balkanlar'dan gelen soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklıklarının düşmesinin yanı sıra aralıklarla sağanakların görülmesi, en çok bebekli ve çocuklu sığınmacıları etkileyecek.

Sığınmacılar, Avrupa'ya geçmek için bekliyor

YUNANİSTAN'DAN SERT MÜDAHALE

Tamponda bekleyen sığınmacılara acımasızca müdahaleleriyle gündeme gelen Yunanistan, sığınmacılara zaman zaman tazyikli su sıkıyor, ses ve göz yaşartıcı bomba atıyor, zaman zaman da mermi kullanıyor.

Sığınmacılar, Avrupa'ya geçmek için bekliyor

Sığınmacılar, Avrupa'ya geçmek için bekliyor


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