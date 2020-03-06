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Sığınmacılara bildiri dağıtan İsveçli sınır dışı edildi

Edirne'de sığınmacılara İsveç'e gelmemeleri yönünde bildiri dağıtan Jimmie Akesson, Kopenhang'a gönderildi.

AA | 06.03.2020 - 15:55..
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Onbinlerce göçmen, Türkiye'nin kapıları açmasıyla Avrupa'ya geçti.

Sınırda yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Diğer taraftan, göçmen karşıtları da devrede...

GÖÇMEN KARŞITI İSİM, SINIR DIŞI EDİLDİ

Göçmen karşıtı aşırı sağcı parti İsveç Demokratlarının lideri Jimmie Akesson, Edirne Pazarkule sınır kapısında sığınmacılara İsveç'e gelmemeleri yönünde İngilizce broşür dağıttı.

Sığınmacılara bildiri dağıtan İsveçli sınır dışı edildi VİDEO

Sığınmacılara bildiri dağıtan İsveçli sınır dışı edildi

HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Durum tespit edilirken, Akesson hakkında izinsiz bildiri dağıtmaktan işlem yapıldı.

İsveçli göçmen karşıtı isim, polisler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Burada kendisini çeken basın mensuplarını cep telefonuyla görüntüleyen Akesson'un, terminaldeki biletleme işlemleri yapıldı.

Sığınmacılara bildiri dağıtan İsveçli sınır dışı edildi

DANİMARKA'YA GÖNDERİLDİ

Pasaport kontrolünden geçen Akesson, tarifeli uçakla Danimarka'nın başkenti Kopenhang'a gönderildi.

Akesson'a sınır dışı işlemi uygulandığı öğrenildi.

Sığınmacılara bildiri dağıtan İsveçli sınır dışı edildi

Sığınmacılara bildiri dağıtan İsveçli sınır dışı edildi

Sığınmacılara bildiri dağıtan İsveçli sınır dışı edildi

Sığınmacılara bildiri dağıtan İsveçli sınır dışı edildi

Sığınmacılara bildiri dağıtan İsveçli sınır dışı edildi

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