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SİHA'nın 2 teröristi vurma anı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde tespit edilen iki PKK'lı terörist, hava harekatıyla öldürüldü.

Haber Merkezi |
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SİHA'nın 2 teröristi vurma anı

SİHA'nın 2 teröristi vurma anı

Askerlerin arazide yürüttüğü operasyona, havadan İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) destek veriyor.

Son olarak Silopi'de sızma girişiminde bulunan 2 terörist, SİHA'nın tam isabetiyle öldürüldü.

"OY TAM TEPESİNE İNDİ"

Operasyonu takip eden askerlerin "Oy tam tepesine indi" tepkisi, kameralara yansıdı.

Milli Savunma Bakanlığı da operasyonu,"Şırnak Silopi'de İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri Komutanlığının düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasıyla duyurdu.

SİHA'nın 2 teröristi vurma anı ViDEO

SİHA'nın 2 teröristi vurma anı

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