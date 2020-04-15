Askerlerin arazide yürüttüğü operasyona, havadan İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) destek veriyor.
Son olarak Silopi'de sızma girişiminde bulunan 2 terörist, SİHA'nın tam isabetiyle öldürüldü.
"OY TAM TEPESİNE İNDİ"
Operasyonu takip eden askerlerin "Oy tam tepesine indi" tepkisi, kameralara yansıdı.
Milli Savunma Bakanlığı da operasyonu,"Şırnak Silopi'de İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri Komutanlığının düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasıyla duyurdu.
SİHA'nın 2 teröristi vurma anı ViDEO