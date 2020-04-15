SİHA'nın 2 teröristi vurma anı

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İspanya'da bir günde 523 kişi daha hayatını kaybetti

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Karton kutunun altına saklanarak sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Birçok kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen Suudi Arabistan’da, karton kutunun altına gizlenerek yasağı ihlal etmeye çalışan bir kişi ve onu kayda alan arkadaşı gözaltına alındı.