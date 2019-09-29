Siirt'te 5 terörist öldürüldü

TSK'nın başarılı operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Pervari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerinin hava destekli operasyonunda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada,"Pervari ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Jandarma Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Böylece Siirt'te devam eden operasyonlarda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu." denildi.