1 En iyi akıllı telefonlar sıralaması Hem karşılaştırma yapmanız hem de rehber olarak kullanabilmeniz için en iyi akıllı telefonları sıraladık.

2 Siirt'te 5 terörist öldürüldü Siirt'in Pervari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerinin hava destekli operasyonunda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

3 Sivas'ta saman balyası yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı Saman balyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

4 Çiftin sessiz videosunu çeken firma tazminat ödeyecek Tüketici mahkemesi, nikah töreninin görüntüsünü sesleri almadan kaydeden firmanın, çifte 6 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

5 ABD'de çocukları koruyan pitbull hayatını kaybetti Florida eyaletinde pitbull cinsi bir köpek yavrusu, iki çocuğu zehirli yılandan kurtarırken canından oldu.

6 Fuat Oktay deprem bilançosunu verdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay; "320 daire hasarlı gözüküyor, bin 895 dairede de az hasar var." dedi.