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Siirt'te 5 terörist öldürüldü

Siirt'in Pervari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerinin hava destekli operasyonunda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

AA | 29.09.2019 - 20:17..
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TSK'nın başarılı operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Pervari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerinin hava destekli operasyonunda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada,"Pervari ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Jandarma Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Böylece Siirt'te devam eden operasyonlarda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu." denildi.

 

Siirt'te 5 terörist öldürüldü

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