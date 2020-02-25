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Siirtli öğrenciler oyuncaklarını depremzedelere gönderdi

Mehmetçik İlkokulu öğrencileri, oyuncaklarını ve duygularını aktardıkları mektupları, Elazığ ve Malatya'daki depremzede çocuklara ulaştırdı.

AA | 25.02.2020 - 17:24..
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Siirt Mehmetçik İlkokulu'nda okuyan öğrenciler, Elazığ'da 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, evlerindeki veya harçlıklarıyla aldıkları oyuncakları okula getirdi.

5 BİN OYUNCAK DEPREMZEDELERE GÖNDERİLDİ

Bir ayda toplanan 5 bin oyuncak, Elazığ ve Malatya'daki çocuklara gönderilmek üzere kolilere dolduruldu.

Okul müdürü Mustafa Özkoyuncu, öğrencilerin deprem bölgesindeki çocukların yüzünü güldürmek için örnek bir davranışta bulunduğunu belirterek,"Sağ olsunlar öğretmenlerimiz ve tüm öğrencilerin çabalarıyla bir ayda, 5 binin üzerinde oyuncak toplandı. Bunları hepsini kolilere yerleştirerek Elazığ ve Malatya'daki miniklere göndereceğiz." dedi.

Siirtli öğrenciler oyuncaklarını depremzedelere gönderdi

KUTULARIN İÇERİSİNE 'SİZLERİ ÇOK SEVİYORUZ' NOTU KOYDULAR

Öğrencilerden Kevser Canpolat, evde çok sevdiği oyuncak bebeğini depremden etkilenen çocuklara göndereceği için çok mutlu olduğunu söyledi. Zeynep Evsa da harçlığından biriktirdiği parayla satın aldığı oyuncağın kutusunun içine, "Sizleri seviyoruz canım arkadaşlarım, ne olur üzülmeyin." yazılı not koyduğunu belirtti.

Siirtli öğrenciler oyuncaklarını depremzedelere gönderdi

"ÖĞRENCİLERİMLE GURUR DUYUYORUM"

Rehber öğretmen Emine Bahçeci de kampanyanın öğrenciler arasında dayanışma duygusunu artırdığını belirterek, "Tüm öğrencilerimizin katkıda bulunması bizleri çok mutlu etti. Öğrencilerin getirdikleri oyuncak paketlerini açtığımızda, kendi duygularını yazan not ve mektupların olması bizi de duygulandırdı. Öğrencilerimle gurur duyuyorum." dedi.

Siirtli öğrenciler oyuncaklarını depremzedelere gönderdi

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