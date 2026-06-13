Siirt'te 1 yaşındaki bebek merdivenden düştü
Kurtalan ilçesinde merdivenden düşen 1yaşındaki Menesa Aksu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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Siirt'te acı ölüm..
Dün 13.30 sıralarında Kurtalan ilçesine bağlı Tatlı köyünde meydana gelen olayda Menesa Aksu isimli bebek, iddiaya göre oyun oynadığı sırada merdivenden düşerek ağır yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Yakınları, Menesa’yı Kurtalan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Buradaki müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen bebek, bugün hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Menesa bebeğin cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)