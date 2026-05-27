Siirt’te bayram sabahı şüpheli ölüm

Siirt merkez Sakıp Beygo Caddesi’nde sabah saatlerinde, bayram namazı vakitlerine yakın bir zamanda sokakta hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yerde yatan kişinin 42 yaşındaki Ö.B. olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

CADDEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Olayın ardından polis ekipleri caddeyi güvenlik şeridiyle kapatarak bölgede inceleme başlattı. Çevredeki kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olayın nasıl gerçekleştiği araştırılmaya başlandı.

Cadde ve çevresinde yapılan detaylı incelemelerde, ölümün şüpheli bulunması üzerine soruşturma derinleştirildi.

CİNAYET İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İlk değerlendirmelere göre olayın doğal bir ölüm olmayabileceği, cinayet ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede elde edilen delillerin titizlikle incelendiği ve şüpheli ya da şüphelilere ulaşılmasına yönelik araştırmaların devam ettiği bildirildi.

CANSIZ BEDEN OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Hayatını kaybeden Ö.B.’nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.