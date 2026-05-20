Siirt’te damda tadilat yaparken elektrik akımına kapılan Fırat öldü
Pervari ilçesinde evin damında tadilat yaparken elektrik akımına kapılan Fırat Üzüm, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Palamut köyünde öğle saatlerinde Fırat Üzüm, tadilat için müstakil bir evin çatısına çıktı.
Çatı kısmında açıkta bulunan elektrik kablosuna temas eden Üzüm, elektrik akımına kapıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Fırat Üzüm, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şirvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Üzüm, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Cenazesi, otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)