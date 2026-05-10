Siirt'te kayalıklardan düşen şahıs hayatını kaybetti
Siirt'te Milli Parklar Tahtı Mendik mevkiinde kayalıklardan düşen şahıs hayatını kaybetti.
Siirt'te Tahtı Mendik mevkisinde Abdulalim Kayar (70) kayalıklardan düştü.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları kontrolde Kayar'ın hayatını kaybettiği belirledi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDI
Kayar'ın cansız bedeni, çalışmalar sonucu bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Cenaze, otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)