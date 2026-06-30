Siirt'te tartışma sırasında otomobilliyle geri manevra yaparken amcasına çarptı
Kurtalan ilçesinde akrabalar arasında yaşanan tartışma sırasında otomobili ile geri manevra yapan M.D., amcası M.D.’ye çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaralı amca hastaneye kaldırıldı.
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde, husumetli olan akrabalar arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın yaşandığı bölgeye otomobiliyle gelen M.D., araçtan inmeden yakınları ile konuştu.
AMCASINA ÇARPIP KAÇTI
Gerginliğin büyümesi ile bölgeden ayrılmak isteyen M.D., geri manevra yaparken otomobille amcası M.D.'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle M.D. yere yığılırken yeğeni kaçtı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı amca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)