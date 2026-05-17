Siirt'te traktör devrildi: 2 kuzen öldü

Siirt'te traktörün devrilmesi sonucu 2 kuzen hayatını kaybetti. Traktörden atlayan sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Haber Merkezi
Siirt merkez Ekmekçiler köyü yolunda M.E. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen gübre yüklü traktör devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KUZEN CAN VERDİ

İncelemede traktörün altında sıkışan kuzenler Fırat (15) ve Muhammet Güneş'in (21) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza sırasında traktörden atlayan sürücü M.E. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Ensonhaber