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Siirt'te tuzağa yakalanan yaban kedisi

Botan Vadisi'ndeki Alkumru Barajı'nda yabani hayvanlar için kurulan kapana yakalanmış şekilde baraj yetkililerince bulunan yaban kesisi doğal yaşam alanına bırakıldı.

AA | 15.01.2020 - 19:07..
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Siirt'te Botan Vadisi Milli Parklar sınırları içindeki Alkumru Barajı'nda yabani hayvanlar için kurulan kapana, türü tehlike altında olan yaban kedisi yakalandı.

Baraj yetkililerinin durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirmesi üzerine ekipler, gerekli önlemi aldıktan sonra yaban kedisini doğal ortamına bıraktı.

Tuzağa yakalanan yaban kedisi doğaya bırakıldı VİDEO

"AVCILAR BİLİNÇSİZCE AVLANMAMALI"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Amcalar, kedigiller familyasından olan yaban kedisinin, yüksek dağlık ve ormanlık alanda yaşadığını belirterek, "Bu kedi türünün tüyleri daha fazla ve kuyrukları daha uzun. Bu tür daha çok ormanlık, sazlık ve yüksek dağ kesiminde yaşıyor. Burada fare ve kuş türü etçil hayvanlarla besleniyor." dedi.

Siirt'te tuzağa yakalanan yaban kedisi

"BOTAN ÖZEL BİR ALAN"

Dağlık alanda yaşayan bu türün neslini korumak için avcıların bilinçsiz avlanmaması gerektiğini dile getiren Amcalar, "Çok az sayıda görülen bir kedi türünün, Botan Vadisi Milli Parklar sınırları içinde görülmesi bizim için de çok önemli. Botan yaban hayvanları için güzel bir alan." diye konuştu.

Siirt'te tuzağa yakalanan yaban kedisi

Siirt'te tuzağa yakalanan yaban kedisi

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