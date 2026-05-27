Siirt’te virajı alamayan araç savruldu: 2 yaralı

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı kırsal bir noktada, sürücünün virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıkarak yol kenarına savruldu.

Araçta bulunan yolcular çarpmanın etkisiyle yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin bölgede inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.