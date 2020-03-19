Sık sık yüzümüze dokunmayı durdurmanın yolları

Hepimiz yüzümüze her gün sayısız kez dokunuyoruz. Elimizi yüzümüze götürmek, ikinci kez düşünmeden yaptığımız bir davranıştır.

Yüzünüze dokunmak grip veya diğer virüslerle, özellikle yeni koronavirüs ile enfeksiyon riskini önemli ölçüde artırabilir.

Ağzınız ve gözleriniz, virüslerin vücuda en kolay girebileceği bölgelerdir ve geriye kalan tek şey,halihazırda enfeksiyon taşıyan bir parmakla o bölgelere dokunmaktır.

Yeni koronavirüs, diğer birçok solunum yolu enfeksiyonu gibi insandan insana bulaşır. Bu, birisinin hapşırdığı veya öksürdüğü ortamlarda, bu havanın başkaları tarafından solunması ve virüs bulaşmış bir yüzeye dokunarak ve o elinizi gözlerinize veya ağzınıza götürerek bulaştırmak demektir.

Açıkçası hasta olan bir kişinin etrafında olmaktan kolayca kaçınabilir veya maske kullanarak havadaki virüslere karşı önlemler alabiliriz, ancak yüzeydeki bir virüsten kaçınmak neredeyse imkansızdır.

YÜZÜNÜZE NE KADAR SIK DOKUNDUĞUNUZUN FARKINDA MISINIZ

Araştırmalara göre yüzümüze saatte 16 defadan fazla dokunuyoruz. Çalışırken, telefonla konuşurken veya bir toplantıda, yüzümüze dokunmadan önce bunun hakkında düşünmüyoruz. Bu nedenle, ellerimizi sık sık ve en az 20 saniye boyunca yıkamak oldukça önemlidir. Ancak bu sadece yüzlerimize dokunmaktan kaçınırsak yardımcı olabilir, çünkü küçük ve potansiyel olarak ölümcül bir virüsü ne zaman aldığınızı bilmenin bir yolu yoktur.

Yüzlerimize o kadar sık ​​dokunuyoruz ki, ellerimizi yıkamalar arasında yeniden kirletme olasılığımız son derece yüksek. Ellerinizi yıkadıktan sonra bir kapı kolu veya benzer bir yüzeye dokunduğunuzda tekrar enfeksiyon tehlikesi altına girmiş olursunuz.

Bileğin etrafındaki yeni bir bileklik, mücevher ve hatta lastik bant, ellerinizin farkındalığını arttırmak ve ideal olarak yüzünüze dokunmamayı hatırlatmak için kullanılabilir.

PEKİ BU ALIŞKANLIĞI NASIL KIRARIZ

Koronavirüs salgını sırasında yüzünüze dokunmaktan kaçınmak için aşağıdaki ipuçlarını uygulayabilirsiniz.

- Ellerinizi yüzünüzden uzak tutma niyetiniz konusunda dikkatli olun. Sadece kısa bir düşünme arası, ellerinizle ne yaptığınızdan daha fazla haberdar olmanıza yardımcı olabilir.

- Küçük notlar gibi hatırlatıcıları evinize veya ofisinize yerleştirmeniz de bu alışkanlığı yenmenize yardımcı olabilir. Bböylece onları görebilir ve ellerinizi yüzünüzden uzak tutmak istediğinizi hatırlayabilirsiniz.

- Ellerinizi meşgul edin. Evde televizyon izliyorsanız, çamaşırları katlamayı deneyin, e-postalarınızı sıralayın veya ellerinizde bir şey tutun. Ellerinizi yüzünüzden uzak tutmanızı sağlayacak aktiviteler düşünün.

- Ellerinizi yüzünüzden uzak tutmanızı hatırlatmak için kokulu bir el dezenfektanı veya kokulu bir el sabunu kullanabilirsiniz. Koku, dikkatinizi ellerinizin bulunduğu yere çekecektir.

- Bir toplantıdaysanız veya bir yerde oturuyorsanız, parmaklarınızı birbirine bağlamayı ve kucağınıza koymayı deneyin.

- Aışkanlıkla yüzünüze dokunduğunuzu biliyorsanız, eldiven takmak etkili bir fiziksel hatırlatma olabilir.

Gözleriniz, burnunuz ve ağzınız, yeni koronabirüs gibi bir virüsün vücuda girmesi için en kolay yollardır. Tek yapmanız gereken, dokunduğunuz bir yüzeydeki virüsle temas ettikten sonra bu bölgelere elinizle dokunmaktır.

Ellerinizi ne sıklıkta yıkarsanız yıkayın, vücudunuza bir enfeksiyon bulaşmasını önlemek için yeterli değildir. En iyi önleyici tedbir, yüzünüze mümkün olduğunca dokunmaktan kaçınmaktır.