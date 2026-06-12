Sık uçanlar bile bilmiyor: Kabin memurları kalkışta neden böyle oturuyor

Milyonlarca yolcunun her yıl deneyimlediği hava yolculuklarında, uçuşun en hareketli anları olan kalkış ve iniş süreci, kabin ekipleri için yüksek bir konsantrasyon dönemini temsil ediyor.

Yolcular kemerlerini bağlayıp camdan dışarıyı izlerken, kabin memurları "jump seat" adı verilen özel koltuklarında oldukça farklı, adeta donmuş gibi görünen bir pozisyon alıyorlar.

Saniyelik Sarsıntılara Karşı Hazırlık

Uçuş görevlilerinin ellerini bacaklarının altına veya dizlerinin üzerine yerleştirerek gerçekleştirdiği bu oturuş biçimi, havacılık literatüründe savunma pozisyonu olarak geçen zorunlu bir güvenlik protokolü.

Uçuşun bu hassas aşamalarında yaşanabilecek ani bir türbülans, sert frenleme veya beklenmedik bir acil durumda, bu duruş ekibin vücudunu sabitliyor.

Eğitmenlerin belirttiğine göre, ellerin sabitlenmesi sadece fiziksel bir denge aracı değil. Ani bir sarsıntı anında, serbest haldeki ellerin etraftaki nesnelere çarpıp kırılma veya yaralanma riskini minimize etmek, ekibin acil durumdaki görevini kesintisiz sürdürebilmesi için hayati önem taşıyor.

Çünkü uçuş görevlisi yaralanmadığı sürece, uçağın tahliyesini yönetebilir, kapıları kontrol edebilir ve panik anında yolculara rehberlik edebilir.