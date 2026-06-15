Sikorski'den ABD-İran anlaşmasına 'İnşallah' yorumu

Polonya Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski, Lüksemburg’da gerçekleştirilen Avrupa Birliği dışişleri bakanları toplantısı kapsamında yaptığı değerlendirmede, ABD-İran anlaşmasının gündemde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

“HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIK KALMALI”

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Sikorski, küresel enerji ve ticaret açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’na dikkat çekti.

Boğaz'ın açık kalmasının anlaşmanın önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Sikorski, “Hürmüz Boğazı’nın uluslararası deniz trafiğine açık olması, anladığım kadarıyla anlaşmanın da bir parçası ve bu tüm dünyanın çıkarınadır.” ifadelerini kullandı.

AB TOPLANTISINDA GÜNDEM ABD-İRAN SÜRECİ

Sikorski, Avrupa Birliği dışişleri bakanları toplantısında ABD ile İran arasında yürütülen sürecin de ele alındığını belirtti. Görüşmelerde anlaşmanın detaylarının değerlendirileceğini ifade eden Polonyalı bakan, sürecin diplomatik boyutuna dikkat çekti.

"İNŞALLAH UZUN ÖMÜRLÜ OLUR"

ABD-İran arasında sağlanan ön anlaşmaya ilişkin umutlu mesajlar veren Sikorski, anlaşmanın kalıcı olmasını temenni etti.

Polonya Dışişleri Bakanı, “İnşallah, İran-ABD anlaşmasının uzun ömürlü olmasını umuyoruz” diyerek, diplomatik sürecin sürdürülebilir olmasının önemine işaret etti.

KÜRESEL İSTİKRAR VURGUSU

Sikorski’nin açıklamaları, ABD-İran anlaşmasının sadece bölgesel değil, küresel ekonomi ve güvenlik açısından da kritik sonuçlar doğuracağı yönündeki değerlendirmeleri destekledi.

Uzmanlar, özellikle Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasının enerji piyasaları açısından belirleyici olacağı görüşünü paylaşıyor.