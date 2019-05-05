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Sıla Adana'da konser verdi

Sahneye davet ettiği hayranı Sıla'ya, "Hep yanındayız, kadının her zaman ayakta dimdik durduğunu gösteren erdemli insan." dedi.

İHA | 05.05.2019 - 10:15..
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Sanatçı Sıla Gençoğlu, Adana'da Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Açık Hava Amfisinde sevenleri ile buluşup şarkılarını seslendirdi.

Gençoğlu konser verdiği sırada Ayşenur isimli bir hayranının bütün şarkılarına hiç ara vermeden eşlik ettiğini görünce onu, "Orada söylemekle olmaz buraya gel" diyerek sahneye davet etti ve çok sevilen bir şarkısını hayranına söyletti.

"HEP YANINDAYIZ"

Gençoğlu hayranı şarkı söylerken de onu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Şarkı bittikten sonra Gençoğlu'nun hayranı, "Hepiniz adına bir kez daha sarılayım mı çok seviyoruz değil mi, hep yanındayız değil mi, kadının her zaman ayakta dimdik durduğunu gösteren erdemli insan. Tüm kalbimle hepiniz için sarılıyorum" diyerek Sıla Gençoğlu'na sarıldı.

Sıla Adana'da konser verdi

Bu durum Gençoğlu'nun bir süre aşk yaşadıktan sonra darp, hakaret ve tehdit ettiğini ileri sürerek mahkemeye verdiği Ahmet Kural ile yaşadıklarını hatırlattı. Ünlü sanatçı Ahmet Kural ile Sıla Gençoğlu arasında yaşanan bu olaylar sonucunda ise İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi 22 Nisan tarihli duruşmada, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla oyuncu Kural'a 1 yıl 4 ay 20 günlük hapis cezası vermiş ve bu cezayı ertelemişti.

Sıla Adana'da konser verdi

Kural'ın avukatı ise savcılığa cezanın "tehdit ve hakaret" kısmından dolayı alınan 11 ay 20 gün hapis cezasının kaldırılması için başvuru yapmıştı.

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