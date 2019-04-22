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Sıla-Ahmet Kural davasında 2. duruşma

Oyuncu Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun arasında yaşanan darp olayına ilişkin davanın ikinci duruşması başladı.

AA & Ensonhaber | 22.04.2019 - 10:05..
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İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ahmet Kural ve şikayetçi Sıla Gençoğlu avukatlarıyla katıldılar.

Mahkeme 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Sıla-Ahmet Kural davasında 2. duruşma

Sıla-Ahmet Kural davasında 2. duruşma

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikâyetçi olmuştu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede sanık Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti. Sıla'nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer almıştı.

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