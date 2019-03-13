1 Her bölgeye Anadolu meslek liselisi yapılacak Liselere yerleştirmeler kapsamında her bölgeye, mahalleye, Anadolu meslek lisesi hayata geçirilecek.

2 Sıla Ahmet Kural'ı yalanladı Ahmet Kural'ın, "İnançlarıma saygısızlığı yüzünden ayrıldık." açıklamasına Sıla'dan cevap geldi.

3 Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadına baskın İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı A.A.M. adlı kadın şüpheli, Bursa'da saklandığı evde polis ekiplerince gözaltına alındı.

4 İtalya'da okullara kabul etmede aşı şartı İtalya'da çıkartılan yasal düzenlemeye göre, aşısı tamamlanmayan öğrenci okula kabul edilmeyecek.

5 Marmaray'ın yeni sefer saatleri Marmaray'dan yapılan açıklamaya göre Gebze-Halkalı arası 15 dakika, Söğütlüçeşme-Zeytinburnu arası 8 dakikada bir sefer yapacak.

6 CHP'nin elindeki anket sonucu Her seçim iddialı çıkışlar yapıp aynı hüsranı yaşayan parti, İstanbul'da 4 puan önde olduğunu iddia etti.