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Sıla, Ahmet Kural'ı yalanladı

Ahmet Kural'ın "İnançlarıma saygısızlığı yüzünden ayrıldık." açıklamasına, Sıla'dan cevap geldi.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 09:14..
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Sıla, Ahmet Kural'ı yalanladı

Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde şiddet gördüğü iddia edilen ünlü şarkıcı Sıla, o tarihte mahkkemeye başvurarak oyuncudan şikayetçi olmuştu.

Mahkemede ilk duruşma görüldü. Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu ifade verdi.

Sıla, Ahmet Kural'ı yalanladı

AHMET'İN İDDİASI

Dava çıkışı, yaşananlar hakkında açıklama yapan Ahmet Kural, "Sıla Hanım'ın arkadaşlarıma ve inançlarıma yönelik saygısızlığı nedeniyle ayrıldık." şeklindeki açıklaması ise güne damga vurdu.

"HER ŞEY YALAN DOLAN"

Bu iddia önceki gün, Nişantaşı'nda objektiflere takılan Sıla'ya soruldu. Sıla, Ahmet Kural'ın açıklamalarına şaşırmadığını söyledi. Sıla, "Her şey yalan dolan." ifadesini kullanarak Ahmet Kural'ı yalanladı.

Sıla, Ahmet Kural'ı yalanladı

Sıla, Ahmet Kural'ı yalanladı

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