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Sıla, Davut Güloğlu'na komşu oldu

Üç sene önce birbirleri hakkında demedikleri kalmayan ve mahkemelik olan Davut Güloğlu ile Sıla, Sapanca'da komşu oldular.

Haber Merkezi | 26.08.2019 - 14:18..
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Sapanca'da yazlık bir siteden daha önce ev alan Davut Güloğlu 2016'da Sıla ile kavga etmişti. Köt sözleri affetmeyen güzel şarkıcı, Güloğlu'na 2 buçuk yıl hapis istemiyle dava açmıştı.

Sıla, Davut Güloğlu'na komşu oldu

KOMŞU OLDULAR

Bu olaya rağmen Sıla, herkesi şaşırtan bir şey yaptı. Davut Güloğlu'nun oturduğu Sapanca'da ev aldı. Komşu olan ikili artık yan yana oturuyor.

SELAM SABAH YOK

Şimdilerde şef Hazer Amani ile aşk yaşayan Sıla, sitede kanlı bıçaklı olduğu Güloğlu ile karşılaşsa da birbirlerine selam veiyorlar ne de konuşuyorlar.

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