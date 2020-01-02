Sıla hamile iddiası

Yılbaşı akşamı sahneye çıkmayan Sıla yeni yıla sevgilisi Hazer Amani ile girdi. Evde kutlama yapan çift çekildikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

Çiftin mutluluk pozlarında yüzük detayı dikkat çekti. Ünlü şarkıcının bu pozu ‘Sıla yüzüğünü gösterdi’ yorumlarına neden oldu. Çift 13 Ocak’ta nikah masasına oturacak.

BEBEK GELİYOR

Yıldırım nikahının sırrı ortaya çıktı. Uzun zamandır aşk yaşayan çift bebek bekliyor. İddiaya göre 39 yaşındaki Sıla bir buçuk aylık hamile. Mutlu haberi alan çift evlilik planını öne çekti. Sade bir tören isteyen ikili hazırlıklar için çalışmalara başladı.

Şarkıcı Sıla’nın geçtiğimiz ay Kıbrıs’a giderek anne olabilmek için yumurtalıklarını dondurduğu iddia edilmişti.