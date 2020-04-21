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Sıla, mutfaktan çıkmıyor

Ünlü şef Sıla, Hazer Amani ile evlenen Sıla, mutfaktan çıkmaz oldu.

Haber Merkezi |
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Sıla, mutfaktan çıkmıyor

Sıla, YouTube kanalı için çekim yapan eşi Hazer Amani'nin hem kameramanı hem de yamağı oldu.

Ünlü şarkıcı, kuru fasulye pişiren eşi Hazer Amani’ye pilav yaparak eşlik etti.

Amani, YouTube kanalına yüklediği bu videonun altına şu notu düştü:

"YUMURTA KIRAMAZDI"

“Sevgili şair arkadaşım Mehmet Said Aydın da sosyal izolasyon günlerinde bizimle beraber mutfağa dalmış. Yumurta bile kıramayan biri olduğunu ama ısrarla kuru fasulye yapmak istediğini söyledi.

Ben de onu kırmadım ve mutfağımızın bu vazgeçilmez lezzetinin aslında ne kadar kolay bir şekilde yapılabileceğini hem ona hem de sizlere göstermek istedim. Tabii ki kuru fasulyeyi pilavsız düşünemeyiz.

"HARİKA BİR PİLAV YAPTI"

Bu noktada da sağ olsun ‘Sevgili Kameramanım’ devreye girdi ve harika bir arpa şehriyeli pilav yaptı. Artık cacık, turşu ve kuru soğanı ayarlamak da size kalıyor.”

Sıla, mutfaktan çıkmıyor

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