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Sıla Van'da konser verdi

Yoğun katılımın olduğu konserde şarkılarıyla izleyenleri coşturan Sıla, bundan sonra Van'a sık sık geleceğini söyledi.

İHA | 14.04.2019 - 11:34..
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Bir otelde gerçekleşen Sıla konserine Vanlılar yoğun ilgi gösterdi. Sıla’nın seslendirdiği şarkılara eşlik eden Vanlılar, unutulmaz bir gece yaşadı. Kimi şarkılarda duygulu anlar yaşayan müzikseverler ise, ilk defa Sıla’yı canlı izlemenin mutluluğunu yaşadı.

"SIK SIK GELECEĞİM"

Konserde yaptığı konuşmasında Van’a ilk defa geldiğini ifade eden Sıla, Van Gölü’ne hayran kaldığını ve bundan sonra sık sık Van’a gelmeyi düşündüğünü söyledi.

Sıla Van'da konser verdi

Konsere olan katılımın mutluluk verici olduğunu belirten otelin müdürü Rıdvan Ensari ise, “Konsere olan yoğun ilgi bizleri sevindirdi. Van’da bu tür organizasyonların sürekli olması gerekiyor. Bu anlamda bizlerin de ilin eğlence ve kültürel etkinliklerine katkı sağlamamız gerekiyordu. Bu anlamda elimizden geldiği kadar katkı sunmaya çalıştık, bundan sonra da çalışacağız” dedi.

Sıla Van'da konser verdi

Sıla Van'da konser verdi

Sıla Van'da konser verdi

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