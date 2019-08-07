Sıla ve Hazer Amani’den ilk poz geldi

Şarkıcı Sıla, Beşiktaş'ta bir otomobilin içinde o dönem evli olan ünlü şef Hazer Amani ile sarmaş dolaş görüntülenince, magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.

Ünlü şef Hazer Amani de eşi Deniz Mumcuoğlu ile boşanmıştı. Amani'nin, boşanmasının ardından Sıla'nın evine yerleştiği ileri sürülmüştü

"GÜZEL BİR ŞEY YAŞIYORUM"

Sıla, Hazer Amani’yle birlikte olduğunu ilk kez açıklayarak; "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyordum. Güzel bir şey yaşıyorum." demişti.

İLK POZ

Şimdi ise aşıklardan, 7 ayın üzerine ilk poz geldi. İkilinin mutluluğu yüzlerinden okunuyor.