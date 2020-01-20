Sıla ve Hazer Amani'nin yeni ev telaşı

Şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani, geçen yıla damga vuran sürpriz aşklarını geçtiğimiz günlerde nikah masasına taşımıştı. 13 Ocak’ta evlenen Sıla ve Hazer Amani, balayı için Roma’ya gitti.

KİLYOS İSTİYORLAR

Sıla’nın evinde yaşayan çift, balayı dönüşü yeni bir ev bulmak için kolları sıvayacak. Kilyos tarafında bahçeli bir ev arayan Sıla ve Amani, emlakçılarla görüşüp alternatifleri inceleyecek.

Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani'den ilk fotoğraf geldi. Ünlü şef bu fotoğrafı "Darısı sizin başınıza" notuyla paylaştı.