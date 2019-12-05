Sıla, yılbaşı partisine hazırlanıyor

Geçen senelerde yeni yıl konseri için yaklaşık 500 bin TL alan şarkıcı Sıla, bu sene gelen teklifleri elinin tersiyle geri çevirdi.

Sıla, “Uzun zaman sonra çalışmayacağım. Öyle tercih ettim. Sevdiklerimle olmak istedim.” dedi.

HİNDİ SEVGİLİDEN

Evinde vereceği partiyle 2019’a veda edecek Sıla’nın, odalarını süslemeye başladığı öğrenildi. Yılbaşı ikramları içinde Hazer Amani'nin program yaptığı öğrenildi.

Popçu, yaklaşık beş aydır birlikte olduğu şefle evleneceği iddialarını ise “Bu konuyla alakalı hiçbir şey söylemek istemiyorum.” diyerek, geçiştirdi.