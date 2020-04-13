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Silah kazasında şehit olan polis, toprağa verildi

Şırnak'ta silah kazası sonucu şehit olan polis memuru Beytullah Melih İşık, memleketi Ankara'da son yolculuğu uğurlandı.

DHA |
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Silah kazasında şehit olan polis, toprağa verildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, çevik kuvvet grup amirliğinde görevli 29 yaşındaki Beytullah Melih İşık, 3 gün önce görev esnasında silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanarak Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşık, burada yapılan müdahaleye rağmen şehit düştü.

Şehit İşık'ın cenazesi memleketi Ankara'ya getirilerek, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenledi.

Silah kazasında şehit olan polis, toprağa verildi

AİLE YALNIZ KALMADI

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut, mesai arkadaşları, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Silah kazasında şehit olan polis, toprağa verildi

SOSYAL MESAFELİ TÖREN

Sosyal mesafe kuralına uyulup saf tutularak kılınan cenaze namazının ardından şehit polisin cenazesi, Karşıyaka Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.

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