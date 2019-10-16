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Pentagon: Türkiye'ye silah satmaya devam edelim

Pentagon, Türkiye ve ABD arasındaki silah satışının, yaptırımlardan etkilenmemesi için muafiyet hazırlanacağını duyurdu.

AA | 16.10.2019 - 00:51..
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Pentagon: Türkiye'ye silah satmaya devam edelim

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı harekatına başarılı bir şekilde devam ederken, Batı ülkeleri de tek tek silah satışlarını durdurma kararı almıştı.

AB ÜLKELERİ, SİLAH SATIŞINI DURDURDU

Son olarak 28 üye ülkeden oluşan Avrupa Birliği, Türkiye'ye silah satılmaması konusunda karar alırken, Avrupa Parlementosu vekilleri, Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin AB'ye katılım şansını ortadan kaldırdığını öne sürmüşlerdi.

ABD'DEN DE YAPTIRIM KARARI

ABD'nin harekatı gerekçe göstererek Türkiye'ye yönelik yaptırımlar açıklamasından sonra Pentagon'dan bir açıklama geldi.

PENTAGON: SİLAH SATMAYA DEVAM EDELİM

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre iki ülke arasındaki silah satışlarının, Milli Savunma Bakanlığına yönelik yaptırımlardan etkilenmemesi için muafiyet hazırlanacak.

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