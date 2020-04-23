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Silahlı saldırıda yaralanan başkan ve eşi evine döndü

Burdur'da evlerinde silahlı saldırıda yaralanan Yeşilova ilçe Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

DHA |
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Silahlı saldırıda yaralanan başkan ve eşi evine döndü

Burdur'un Yeşilova ilçesi Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde pazartesi günü saat 04.30 sıralarında kimliği belirsiz kişiler, Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in evine gidip, kapısını çaldı.

Bu kişiler, kapıyı açan Başkan Şenel ve eşi Fatma Şenel'in bacaklarına tabancayla ateş açıp, kaçtı.

TEDAVİLERİNİN ARDINDAN TABURCU OLDULAR

Yaralanan Şenel çifti, Yeşilova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mümtaz Şenel, sol ayak kaval kemiğinden ameliyat edildi. Tedavisi tamamlanan Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, bugün Burdur Devlet Hastanesi'nden taburcu oldu.

Silahlı saldırıda yaralanan başkan ve eşi evine döndü

HASTANE ÇIKIŞINDA GAZETECİLERE KONUŞTU

Belediye Başkanı Mümtaz Şenel hastane çıkışında sedye üzerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evime gidiyorum. İlgi, destek için herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Silahlı saldırıda yaralanan başkan ve eşi evine döndü

SALDIRIYA UĞRADIKLARI EVLERİNE DÖNDÜLER

Şenel ve eşi makam arabasıyla, Yeşilova'da saldırıya uğradıkları evlerine gitti. Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alınırken, 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Silahlı saldırıda yaralanan başkan ve eşi evine döndü

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