Şilan Makal eşinden şikayetçi: Hiç sevmiyorum

Ünlü oyuncu Şilan Makal'ın, eşi Şener Özbayraklı hakkında yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü oyuncunun "Hiç sevmiyorum" çıkışı magazin gündemine düştü! Evliliklerinde kriz mi var dedirten o ilginç tartışmanın detayları ise duyanları şaşkına çevirdi.

"HİÇ SEVMİYORUM"

Ünlü oyuncu Şilan Makal, eşi Şener Özbayraklı ile arasında geçen ilginç diyaloğu anlattı. Direksiyon başındayken eşinin sürekli kendisine müdahale ettiğini söyleyen Makal, "Ben araç kullanırken Şener'in yanımda oturmasını hiç sevmiyorum.

Hızlı gidiyorum 'Yavaş git' diyor. Yavaş gidiyorum tam tersini söylüyor. 'Sağa dön' diyor, geçiyorum 'Neden şimdi döndün?' diyor. Hepinizin eşi böyle mi?" dedi.