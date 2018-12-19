Sıla'nın Adli Tıp raporu

Sıla'ya ait, olaydan sonraki günlerde çekilen ve soruşturma dosyasına giren görüntülerle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu, savcılığa gönderildi.

"GÖRÜNTÜLER ORİJİNAL AMA MORLUKLAR DEĞİL"

Raporda; görüntülerin orijinal olduğu ve vücudundaki morlukların belli olmadığı belirtildi. Soruşturmanın seyrini değiştirebileceği öne sürülen söz konusu görüntüler, uzun süre tartışılmıştı.

BAKANLIKTAN YANINDAYIZ MESAJI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, olayın ortaya çıkmasından hemen sonra Sıla'yı arayıp, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Bakan Selçuk, görüşmede şiddete sessiz kalmadığı için Sıla'ya teşekkür ederek, toplumun her kesiminde şiddetle mücadelede kararlı olunduğunu ve Bakanlık olarak ünlü sanatçının yanında olduklarını ifade etti.