Şile Belediye Meclisi'nde küfürlü anlar: Vatandaşlar bizi s..tir eder

Belediye meclis toplantısında ilginç anlar...

Görüntüler İstanbul'da kayıtlara geçti.

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

Şile Belediye Meclisi, haziran ayının ikinci oturumu için Şile Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Salonu’nda bir araya geldi.

TOPLANTI CANLI YAYINLANDI

Saat 10.00 itibariyle başlayan ve belediye YouTube kanalında canlı yayınlanan toplantıda, dikkat çeken yaşandı.

"VATANDAŞLAR BİZİ S..TİR EDER"

CHP’li Şile Belediyesi tarafından imarla ilgili bir uygulamanın iptal edilmesine tepki gösteren CHP Meclis Üyesi Kemal Gedik, "Gidip oy isteyemeyiz vatandaşlardan, s..tir ederler bizi." dedi.

GÜLEREK KARŞILIK VERDİ

Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi de gülerek karşılık verirken, "Şöyle cevap vereyim, biz vatandaşların oyu için iş yapmıyoruz. Biz vatandaşa hizmet etmekle yükümlüyüz." ifadelerini kullandı.

KAMERALARA YANSIDI

Bu anlar, belediyenin sosyal medya hesabından yayınlanan canlı yayına da yansıdı.