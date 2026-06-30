Şile Belediyesi soruşturmasında 13 tutuklama: Haluk Levent'in kardeşi de aralarında

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CHP'li belediyelerle ilgili yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında yeni gelişmeler yaşanıyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesi'yle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen üçüncü operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli dün Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

13 TUTUKLAMA

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

HALUK LEVENT'İN KARDEŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de tutuklanan şüpheliler arasında olduğu öğrenildi.

CUMA GÜNÜ GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Soruşturmadaki tespitler doğrultusunda doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı yönündeki tespitler üzerine 26 Haziran Cuma günü 3'üncü operasyon düzenlendi.

İstanbul ve İzmir’de belirlenen 21 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.