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Şili eylemcileri direniş mesajı veriyor

Ülke genelinde 3. haftasına giren protesto gösterilerinde eylemciler, "polis şiddetine karşı direniyoruz" mesajı vererek Devlet Başkanı Sebastian Pinera’nın istifasını istedi.

Haber Merkezi | 06.11.2019 - 11:41..
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Şili'de ulaşım ücretlerine yapılan zamma yönelik tepkilerle başlayan protestolar, üçüncü haftasına girdi.

Hayat pahalılığından, yetersiz sağlık hizmetlerinden ve ekonomik zorluklardan şikayetçi olan yüz binlerce kişi sokağa indi.

PİNERA "İSTİFA YOK" DEDİ

Göstericiler, eylemler boyunca polis kuvvetleriyle birebir çatışmaya girerken, polisin uyguladığı orantısız şiddet, dünya genelinde geniş yankı buldu.

Şili eylemcileri direniş mesajı veriyor

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera’nın, gösterilerin dinmesi için verdiği reform sözleri ve ilan edilen yasaklar da eylemlerin son bulmasına yetmedi. Pinera, son verdiği bir röportajda iktidardan geri adım atmayacağını ve görevinden istifa etmeyeceğini  duyurdu.

"POLİSİN ORANTISIZ GÜÇ İDDİALARI ARAŞTIRILIYOR"

BBC’ye verdiği röportajda Pinera, 30 yıllık bir süreçte demokrasiyi geliştirdiklerini, yoksulluğu azalttıklarını ve bunun bir başarı hikâyesİ olduğunu söyledi.

Şili eylemcileri direniş mesajı veriyor

"Eylemlerin bir parçasından ben sorumluyum ama sadece ben değilim" ifadelerini kullanan Şili devlet başkanı, polis kuvvetlerinin orantısız güç kullandığına yönelik sorulara ise "Bu iddialar ortalarda dolaşıyor, eğer doğruysa sizi garanti ederim ki bunlar soruşturulacak. Cezasız kalmayacak." yanıtını verdi.

Şili eylemcileri direniş mesajı veriyor

Şili eylemcileri direniş mesajı veriyor

Şili eylemcileri direniş mesajı veriyor

Şili eylemcileri direniş mesajı veriyor

Şili eylemcileri direniş mesajı veriyor

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