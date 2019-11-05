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Şili protestolarında polis şiddeti artıyor

Özellikle polisin orantısız güç kullanımıyla eylemlerin dozunun iyice arttığı Şili’den ürkütücü görüntüler gelmeye devam ediyor.

AA & Ensonhaber | 05.11.2019 - 18:03..
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Şili’de ulaşım ücretlerine yapılan zamları protesto etmek için başlayan gösteriler, durmak bilmiyor.

Şimdiye kadar 23 kişinin öldüğü, 1.200'den fazla kişinin yaralandığı gösterilerde,  güvenlik güçleri ile protestocular arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

GÖSTERİCİLER KANLAR İÇİNDE KALDI

Protestocuların artan eylemlerine karşılık orantısız güç kullanan polis kuvvetleri, son eylemlerde de onlarca göstericiyi ağır şekilde yaraladı.

Şili protestolarında polis şiddeti artıyor

Kendilerine sert cisimler atan göstericilere su ve biber gazı sıkmakla yetinmeyen polis kuvvetleri, aralarında birçok kadının ve öğrencinin de bulunduğu gruplara sert müdahale etti.

Şili'de hükümet karşıtı protestolar VİDEO

Şili protestolarında polis şiddeti artıyor

DEVLET BAŞKANI ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Yağmalama ve kundaklama olaylarının yaşandığı protestolar nedeniyle, ülkede 3 bölge ile 11 şehirde güvenliğin orduya bırakılmasını kapsayan "acil durum" ve "sokağa çıkma yasağı" ilan edilmişti.

Şili protestolarında polis şiddeti artıyor

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, halkın ekonomik sorunlarını anlayamadığı için özür dilemiş, ekonomik yardım paketini hayata geçirmiş ve kabinesinden 8 bakanı değiştirmiş, ancak gösteriler durulmamıştı.

Şili protestolarında polis şiddeti artıyor

Şili protestolarında polis şiddeti artıyor

Şili protestolarında polis şiddeti artıyor

Şili protestolarında polis şiddeti artıyor

Şili protestolarında polis şiddeti artıyor

Şili protestolarında polis şiddeti artıyor

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