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Şili'de protestocular yağma yapmaya başladı

Ülkede protesto gösterileri devam ederken protestocular, bu durumdan fırsat yaratarak bazı dükkanları yağmalamaya başladı.

AA | 14.11.2019 - 11:58..
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Santiago'da 3 milyondan fazla kişinin kullandığı metro ücretlerine zam gelmesinin hemen ardından başlayan protesto gösterileri, henüz sonlanmadı.

ŞİLİ'DE YAĞMA BAŞLADI

Hatta protesto gösterilerinin daha da şiddetlendiği ülkede yağma başladı. Protestocular durumdan istifade ederek dükkanlara girdi ve eline ne geçerse alıp kaçtı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Şili'de protestocular yağmaya başladı VİDEO

POLİSE TAŞ ATTILAR

Gösterilerde bazı gruplar polise taş ve sert cisimler atarken, güvenlik güçleri su ve göz yaşartıcı gazla göstericilere müdahale etti.

RESTORANLARI DA YAĞMALADILAR

İtalya Meydanı yakınında bulunan ve 1850'lerde inşa edilen Veracruz Kilisesi ateşe verildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü, ancak binada ciddi hasar olduğu belirtildi. Ayrıca bir otelin bulunduğu binayı ateşe veren göstericilerin, aynı binadaki restoranı da yağmaladıkları bildirildi.

Şili'de protestocular yağma yapmaya başladı

ULAŞIMDA AKSAKLIKLAR YAŞANDI

Gösteriler nedeniyle bazı toplu ulaşım araçları hizmet vermeyi durdurduğu için ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Ülkenin Vina del Mar, Concepcion ve Valvidia şehirlerinde de yağma ve kundaklama olaylarının yaşandığı gösteriler devam etti.

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