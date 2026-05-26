Şili'nin kuzeyinde 6,9 büyüklüğünde deprem
Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Şili'nin kuzeyindeki Calama kentinin 31 kilometre doğusunda 6,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.
CAN VEYA MAL KAYBI YAŞANMADI
Depremin 101 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Yetkililer, depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını aktardı.
TSUNAMİ TEHDİDİ YOK
Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi yetkilisi Felipe Plaza, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Şili kıyılarında tsunami tehdidinin bulunmadığını belirterek, ilk belirlemelere herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)