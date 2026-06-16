Silivri Belediyesi’nde başkan vekili seçimi 20 Haziran’da

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırma kararı verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Balcıoğlu hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2025/6249 sayılı soruşturma dosyasında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme”, “Rüşvet Alma” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında hakkında tutuklama tedbirinin uygulanması nedeniyle, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca Bora Balcıoğlu’nun geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

VEKİL SEÇİMİ 20 HAZİRAN'DA

Öte yandan Silivri Belediyesi’nde başkan vekilinin belirlenmesi için süreç de netleşti.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruda, Silivri Belediye Meclisi’nin 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da toplanacağı bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca; 'TCK 220/1 kapsamında Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme suçu, TCK 252 kapsamında Rüşvet Alma, TCK 282/1-c Kapsamında Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Silivri Sulh Ceza Hakimliği’nin 15 Haziran 2026 tarihli ve 2026/299 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır. Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 16 Haziran 2026 tarihli Olur’u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Silivri İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür.”